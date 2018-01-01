Шулявский мост устал. На дороге образовалась глубокая яма, повреждены 10 авто, фото, видео

Посреди проезжей части ямы, из которых торчит арматура. Диски рвет, как пластиковые.

В Киеве на Шулявском путепроводе в сторону Петровки образовалась огромная яма. Ее глубина достигает примерно 25 см.

Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"Жертвами этого безалаберного отношения к дороге стали по меньшей мере 9 автомобилей, у 7 из которых погнуты колесные диски и порвана резина", — говорится в сообщении.

По информации "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

"Опять устал Шулявский путепровод, теперь сверху, от Индустриального на Дорогожичи, повреждены колеса более 10 автомобилей. Посреди проезжей части ямы, из которых торчит арматура. Диски рвет, как пластиковые", — говорится в сообщении.

Как видно из фотографий, автомобили стоят в ряд с открытыми багажниками, они вынуждены были останавливаться прямо посреди моста, чтобы заменить колеса.

На место ДТП прибыли патрульная полиция и дорожная служба.

Ранее сообщалось, что в Киеве начали осыпаться бетонные конструкции, поддерживающие Воздухофлотский мост.