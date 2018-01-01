Шустер рассказал, почему уехал писать книгу в Индию

Телеведущий сознался, что начал изучать санскрит.

Шустер планирует в сентябре вернуться в Индию Фото: скриншот видео 112 Украина

Известный телевизионный ведущий Савик Шустер рассказал, по какой причине после закрытия своего политического ток-шоу уехал из Украины.

"Во-первых, это, конечно, работа над книгой! Это адский труд, потому что это обобщение всей статистики, которая у меня была. И все эти данные нужно было очень тщательно классифицировать, проанализировать и осмыслить. Само по себе — это адская работа. Дальше, я еще занимался кино. Я создал такую очень хорошую телевизионную группу в Южной Индии из очень талантливых ребят и начал работать над документальным фильмом. Это фильм об истоках нашей культуры. Понимаете, Индия — это очень серьезная часть того, что мы есть сегодня", - заявил он в эфире программы "Гордон" на телеканале "112 Украина".

По словам Шустера, он начал изучать в Индии санскрит, а сейчас приехал в Украину, поскольку на востоке начался сезон дождей. Съемки он намерен продолжить в сентябре.

Телеведущий сознался, что работа над книгой помогла ему победить "звездную болезнь".

"Это исчезло достаточно быстро. Это было больно! Я не думал, что это будет так больно. Работа над книгой помогла заглушать "ломку" от "звездной болезни"", — сказал журналист.

Напомним, ранее пользователи соцсети отметили, комментируя фотографии Шустера, что телеведущий изменился до неузнаваемости.

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