"Сильный удар и месиво": Пострадавшие в жутком криворожском ДТП рассказали об инциденте

Часть пострадавших, по словам медиков, до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

Вот так выглядела ситуация после ДТП 1tv.kr.ua

Жители Кривого Рога, выжившие в жутчайшем ДТП , которое произошло накануне, рассказали детали аварии.

"Я смотрю, а он летит 100 километров в час, наверное. Такое месиво. Очень сильный удар. Я упал на женщину. Она, наверное, мертвая уже была. У меня дыхание перехватило. Минуты 3 не мог дышать", - цитирует горожанина Сергея портал "Первый криворожский".

Из покореженно груды металла, которая осталась от маршрутки, мужчину спасатели извлекали за шиворот верхней одежды. Врачи из отделения травматологии диагностировали у него перелом позвоночника.

Юрий, другой пострадавший во время ДТП, говорит, что салон маршрутки был заполнен пассажирами, в том числе и стоячими. "Я ехал стоя и задремал. Очнулся уже в скорой. Не мог понять, что же произошло", − сказал он. Медики обнаружили у мужчины перелом ноги.

По словам Юрия Пашков, заведующего отделением политравмы 2-й городского больницы Кривого Рога, состояние четверых пострадавших в ДТП по-прежнему оценивается как тяжелая.

Напомним, 17 апреля утром в Кривом Роге на перекрестке улицы Героев АТО и проспекта Металлургов произошла авария с участием иномарки, маршрутного такси и автобуса, умерли восемь человек. Вечером в городе прошел молебен и автопробег в память о жертвах ДТП. В среду, 18 апреля, в Киеве объявлен траур.