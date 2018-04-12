Силовики пришли с обысками в офис "Укрзалізниці": подробности

Информацию озвучила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Офис "Укрзалізниці" zn.ua

Следователи Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками Службой безопасности проводят следственные действия с обысками в помещении офиса ПАО " Укрзалізниця " − по делу о злоупотреблениях на госпредприятии.

Информацию озвучила Лариса Сарган − пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко, сообщает портал "УП".

"В "Укрзалізниці" у нас одно уголовное производство. Оно у нас продолжается уже не первый месяц. Следственные действия периодически происходят там, в том числе и обыски. Ничего нового", - заявила она.

Позднее, в пресс-службе предприятия сообщили о том, что обыски осуществляются в офисе расположенном в доме №5 по улице Тверская.

Как сообщает портал "ЭП", обыски проводятся у члена правления ПАО "Укрзалізниця" Сергея Михальчука, который проходит подозреваемым по делу о злоупотреблениях в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов.

Напомним, ранее в "Укрзалізниці" рассказали, когда украинцам стоит ждать подорожания билетов на поезда.