"Синоптические горки". Эксперт предупредила, когда в Киеве немного похолодает

На Сретение Господне в столице ожидается потепление, отметила синоптик.

В столице на следующей неделе ожидается и похолодание, и потепление Facebook.com

Синоптика Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве на следующей неделе — 13-14 февраля — немного похолодает.

С 15 числа, на Сретение Господне, в столицу снова придет потепление, говорится на странице эксперта в Facebook.

"Вот такие пока украинские синоптические горки. Катайтесь, но осторожно))", — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.