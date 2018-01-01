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"Синоптические горки". Эксперт предупредила, когда в Киеве немного похолодает

Вчера, 18:05

На Сретение Господне в столице ожидается потепление, отметила синоптик.

Киев, зима, Владимирская горка, Крест
В столице на следующей неделе ожидается и похолодание, и потепление Facebook.com
Синоптика Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве на следующей неделе — 13-14 февраля — немного похолодает.

С 15 числа, на Сретение Господне, в столицу снова придет потепление, говорится на странице эксперта в Facebook.

"Вот такие пока украинские синоптические горки. Катайтесь, но осторожно))", — отмечается в сообщении.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко рассказал, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.
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Киев, погода, Диденко, похолодание, потепление, Сретение Господне
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