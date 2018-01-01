Синоптик предупредила, когда в Киеве начнется жара

В столице на следующей неделе будет жарко, спрогнозировала эксперт.

В Киеве 26 июля начнется жара, спрогнозировала синоптик УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве на следующей неделе повысится температура воздуха

С четверга, 26 июля, в столице начнется жара, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"Пока варятся синоптические карты на завтра (19 июля — Ред.), на всякий случай для любителей горячих ощущений в большом городе — с 26 июля в Киеве начнется жара", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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