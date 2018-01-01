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Синоптик предупредила, когда в Киеве ощутимо похолодает

Сегодня, 13:32

Во вторник в столице будет жарко, отметила эксперт.

Киев,дождь
Во вторник в столице местами ожидается кратковременный дождь и гроза, спрогнозировала эксперт УНИАН
Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в субботу, 23 июня, ощутимо похолодает.

В столице завтра — 19 числа — местами кратковременный дождь и гроза, говорится на странице эксперта в Facebook.

"… днем будет жарко, около +30 и выше градусов... в ближайшую субботу, 23 июня, ощутимо похолодает", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги:  
Киев, погода, Наталья Диденко, дождь, гроза, похолодание
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