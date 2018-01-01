Синоптик предупредила, когда в Киеве серьезно усложнится погода

В четверг днем в столице температура воздуха может прогреться до трех градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

На выходных в Киеве существенно усложнится погода, спрогнозировала синоптик Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве с пятницы, 16 марта, похолодает до "небольших минусов".

На выходных, 17-18 числа, в столице погода существенно усложнится — осадки, похолодание, штормовой ветер, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В Киеве завтра, в четверг, местами осадки: ночью мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег и дождь с последующим прекращением. Ночью около нуля, днем +3 градуса", — отметила Диденко.

Ранее заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в Украине 2018-й ожидается среднестатистическим, возможно, более дождливым, чем обычно, как и в предыдущие 2-3 года из-за глобального потепления возможны частые перепады температур, особенно летом.