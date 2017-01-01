Синоптик предупредила, когда в Киеве усилятся морозы

В столице завтра не ожидаются осадки, отметила эксперт.

На выходных в Киеве похолодает, спрогнозировала эксперт Reuters

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве на выходных, 13-14 января, усилятся морозы.

В пятницу — 12 числа — по всей Украине погоду будет определять антициклон с севера, говорится на ее странице в Facebook.

"В Киеве 12-го января осадки не ожидается, ночью -3, -4 градуса, днем в пятницу 0-2 градуса мороза. 13-14 января морозы усилятся", — отметила эксперт.

По ее данным, до 16-го января "могут врезать неплохие морозы". "Ночью до -12 градусов, а на востоке и в Сумщине, Черниговщине, Полтавщине и до -15 градусов", — добавила Диденко.

"С 17 января начнет появляться снег и немного повысится температура воздуха. Сначала снег — такой, учебный, для раскачки. А вот на Крещение и Ивана, 19-20 января, может наконец придти букварная зима — "ой, снега, снега белого", — добавила синоптик.

Ранее стало известно, что в Киеве 29 декабря 2017 года был побит очередной температурный рекорд — специалисты Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского зафиксировали самую теплую ночь с 1881-го.