Синоптик предупредила, когда в Киеве ждать похолодания

Завтра в столице ожидается сухая и теплая погода, отметила эксперт.

В Киеве в ночь на среду возможен дождь, предупредила Наталья Диденко УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в среду, 18 апреля, усилится ветер и похолодает.

В столице 17 числа ожидается сухая и теплая погода, "максимально днем +20 +22 градуса", говорится на странице эксперта в Facebook.

"В ночь на среду в столице пройдет дождь, днем в среду дождь прекратится, однако усилится ветер и похолодает до +16 градусов...", — отметили в Диденко.

По ее данным, 19 апреля также ожидаются дождь и ветер, днем температура воздуха составит +12, +13 градусов.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. По его словам, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.