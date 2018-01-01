Синоптик предупредила, когда в Украине станет существенно больше дождей и похолодает

Во время официальных выходных погода будет замечательной, отметила Диденко.

В Украине 27 апреля станет существенно больше дождей, предупредила синоптик 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в пятницу, 27 апреля, в Украине станет существенно больше дождей, временно похолодает.

В нашей стране с 28 числа ожидается замечательная погода, говорится на странице эксперта в Facebook.

"... все официальные выходные (по случаю ряда праздников, которые в Украине будут отмечать в мае — Ред.) будет замечательная, почти летняя погода с солнцем и температурой воздуха +22 +27 градусов", — подчеркнула Диденко.

В Украине 27 апреля станет существенно больше дождей, предупредила синоптик Скриншот с facebook.com/tala.didenko

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт сказал, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

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