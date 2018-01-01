Синоптик предупредила, когда в Киеве ждать дождей

В нашей стране завтра будет преимущественно ясная сухая погода, спрогнозировала Диденко.
В воскресенье, 22 числа, температура воздуха будет в пределах 16 градусов со знаком плюс, говорится на странице эксперта в Facebook.
"В Украине завтра... будет и дальше преимущественно ясная сухая погода. С особенностями", — отмечается в сообщении.
Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.
Читайте наши новости в Телеграм: