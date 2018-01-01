Синоптик предупредила, когда в Киеве ждать дождей

В нашей стране завтра будет преимущественно ясная сухая погода, спрогнозировала Диденко.

В Киеве в начале следующей недели пройдут дожди, спрогнозировала синоптик 1zoom.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве во вторник, 24 апреля, пройдут дожди.

В воскресенье, 22 числа, температура воздуха будет в пределах 16 градусов со знаком плюс, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В Украине завтра... будет и дальше преимущественно ясная сухая погода. С особенностями", — отмечается в сообщении.

В Киеве в начале следующей недели пройдут дожди, спрогнозировала синоптик Скриншот с facebook.com/tala.didenko

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

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