Синоптик спрогнозировала, как на выходных в Киеве изменится погода

В воскресенье в столице возможен дождь, предупредила Диденко.

В Киеве в субботу будет жарко, а в воскресенье температура воздуха снизится до +23 градусов, спрогнозировала синоптик УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в субботу, 5 мая, будет жарко и солнечно, а в воскресенье температура воздуха снизится

В столице 6 числа вероятны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В Киеве 5 мая будет жарко и солнечно. Однако наши головы могут уже чувствовать приближение изменения погоды, которая ожидается 6 мая. В воскресенье... жара "съедет" до +23 градусов", — отмечается в сообщении.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт сказал, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

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