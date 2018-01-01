Синоптик спрогнозировала, какой месяц лета в Украине будет самым дождливым

В нашей стране на протяжении всего летнего сезона не стоит ожидать засухи, отметила эксперт.
В текущем году "не стоит ожидать засухи на протяжении всего летнего сезона", рассказала она на пресс-конференции, пишет Укринформ.
"… летом в западных областях выпадет больше осадков, а в восточных — несколько меньше… будут наблюдаться и жаркие периоды продолжительностью до десяти дней, когда осадков не будет", — отметила эксперт.
Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашей страны ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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