Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве начнет теплеть

Завтра в столице погода будет некомфортной, предупредила Диденко.

В Киеве скоро начнет теплеть, спрогнозировала синоптик instagram.com/travelianna

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве с пятницы, 30 марта, температура воздуха начнет повышаться.

В четверг погода будет некомфортной: ночью -1… -4, днем — +1… + 3 градуса, говорится на странице эксперта в Facebook.

"Ближайшей ночью и утром в столице пройдет небольшой мокрый снег, днем в четверг — перерыв, вечером — опять сыро, незначительные осадки", — отметила Диденко.

По ее словам, "с пятницы температура воздуха начнет повышаться, однако этот приятный метеофакт несколько развеет порывистый, до штормового, восточный и северо-восточный ветер, а также периодические дожди". "По предварительным прогнозам, 1 апреля — на Вербное воскресенье — в Киеве пройдет хороший дождь", — добавила эксперт.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине первые семь дней апреля будут холодными, на 2 число "просчитываются дождь со снегом и температура около 3-4 градусов".