Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве ослабнет жара

В столице завтра температура воздуха достигнет 30 градусов со знаком плюс, предупредила Диденко.

В Киеве завтра будет +30, а в воскресенье жара спадет, спрогнозировала синоптик УНИАН

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в воскресенье, 6 мая, вероятны кратковременные дожди и ослабление жары.

В столице завтра — 3 числа — воздух прогреется до +30 градусов, осадки не ожидаются, рассказала эксперт в эфире "Эспрессо.TV".

"Ослабление начнется 5 мая с западных областей, где пройдут кратковременные локальные дожди летнего характера, — отметила Диденко.

По ее словам, "6 мая в большинстве областей Украины температура воздуха снизится, холодно не будет, но жара спадет".

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