Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве ослабнет жара

В столице завтра температура воздуха достигнет 30 градусов со знаком плюс, предупредила Диденко.
В столице завтра — 3 числа — воздух прогреется до +30 градусов, осадки не ожидаются, рассказала эксперт в эфире "Эспрессо.TV".
"Ослабление начнется 5 мая с западных областей, где пройдут кратковременные локальные дожди летнего характера, — отметила Диденко.
По ее словам, "6 мая в большинстве областей Украины температура воздуха снизится, холодно не будет, но жара спадет".
Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт сказал, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.
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