Синоптик спрогнозировала, когда в Киеве подскочит температура

В столице завтра будет холодновато, предупредила Диденко.

В Киеве в субботу подскочит температура, спрогнозировала синоптик

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в субботу, 21 апреля, температура подскочит — воздух может прогреться до 25 градусов со знаком плюс.

С воскресенья опять похолодает, говорится на странице эксперта в Facebook.

"В Киеве в четверг холодновато, +12 градусов, небольшой дождь и сильный ветер... в субботу скачок температуры до +20 +25 градусов...", — отмечается в сообщении.

Ранее этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. По его словам, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.