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Синоптик спрогнозировала, когда в Украине начнется потепление

Сегодня, 17:11

Будущей ночью на юге нашей страны ожидаются снегопады, метели и снежные заносы, предупредила Диденко.

Киев,зима
В Украине завтра будет бушевать циклон Reuters
Известный синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украине на следующей неделе — 5-6 марта — начнется потепление.

Во вторник, 27 февраля, и в ночь на среду будет бушевать циклон итальянско-балканского происхождения, то есть, с юго-запада Европы, говорится на странице эксперта в Facebook.

"… будет организовывать снегопады, метели и снежные заносы на нашем юге, на юго-востоке, постепенно станет подниматься севернее и охватит значительную часть Украины", — отмечается в сообщении.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань говорил, что в нашей стране март будет прохладным, первые семь дней месяца ожидаются достаточно морозными, с 1 по 4 число морозы будут на уровне 5-6 градусов.
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Украина, погода, Наталья Диденко, потепление, циклон
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