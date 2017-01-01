Синоптик спрогнозировала, когда в Украину придет долгожданное потепление

28 января в Украине ожидается мокрый снег, на Западе с дождем.
Так, в течение дня воскресенья температура воздуха повысится до 0...-4 градусов мороза, на Западе до 0...+5 градусов тепла, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
При этом самое теплое 28 января будет на Закарпатье — до +5...+7 градусов.
А уже с понедельника плюсовая температура будет по всей Украине. Правда, с потеплением придут и осадки.
28 января в Украине ожидается мокрый снег, на Западе с дождем. Южная часть, юго-запад — Одесская, Черновицкая область — без существенных осадков.
Вечером в воскресенье осадки и ветер усилятся.
Прогноз погоды в городах Украины на воскресенье, 28 января
Ужгород — +3...+5
Львов — +3...+5
Ивано-Франковск — +2...+4
Тернополь — +2...+4
Черновцы — +2...+4
Хмельницкий — +2...+4
Луцк — +3...+5
Ровно — +3...+5
Житомир — -1...+1
Винница — -1...+1
Одесса — 0...+2
Николаев — -1...+1
Херсон — -1...-3
Симферополь — +1...+3
Кропивницкий — -1...-3
Черкассы — -1...+1
Чернигов — -1...-3
Суммы — -3...-5
Полтава — -2...-4
Днепр — -3...-5
Запорожье — -3...-5
Донецк — -2...-4
Луганск — -2...-4
Харьков — -3...-5
Киев — -1...+1