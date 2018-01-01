Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода

В ряде регионов нашей страны ожидаются шквали, спрогнозировали в Укргидрометцентре.

В ряде регионов Украины будут грозы и шквалы, спрогнозировали в Укргидрометцентре facebook.com/olesia.lisowa

Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 7 июля, в западных, центральных, Одесской и Харьковской областях нашей страны местами будут грозы.

В отдельных районах центральных регионов, на Одесчине и Харьковщине ожидаются шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"7-9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", — отмечается в сообщении.

В ряде регионов Украины будут грозы и шквалы, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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