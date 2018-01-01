Синоптики предупредили, каким областям Украины грозит непогода

В ряде регионов нашей страны ожидаются шквали, спрогнозировали в Укргидрометцентре.
В отдельных районах центральных регионов, на Одесчине и Харьковщине ожидаются шквалы 15-20 м/с, говорится на сайте Укргидрометцентра.
"7-9 июля в Донецкой, Запорожской, большинстве районов Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областей чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", — отмечается в сообщении.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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