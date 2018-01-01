Синоптики предупредили, когда в Киеве немного похолодает

В столице 5 июня ожидается дождь с грозой, отметили в Укргидрометцентре.

В Киеве 6 июня немного похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре Reuters

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве в среду, 6 июня, температура воздуха немного снизится.

В столице 5 числа ожидается слабый дождь с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 4 июня днем будет без осадков, температура может составить +26… +28 градусов, а ночью — +13… +15.

На следующий день температура ожидается +24… +26 днем и +15… +17 ночью, а уже 6 числа днем она максимально может достигнуть 21-го, а ночью — 12 градусов со знаком плюс.

В Киеве 6 июня немного похолодает, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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