Синоптики предупредили о дожде с грозой в Киеве на выходных

В столице в субботу и воскресенье температура не превысит 28 градусов со знаком плюс, отметили в Укргидрометцентре.
На выходных в столице будет слабый дождь с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, днем температура составит +26… +28, ожидаются осадки, а ночью будет 17... 19 со знаком плюс.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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