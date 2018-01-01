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Синоптики предупредили о дожде с грозой в Киеве на выходных

Сегодня, 10:22

В столице в субботу и воскресенье температура не превысит 28 градусов со знаком плюс, отметили в Укргидрометцентре.

Киев,фонтан
В Киеве на выходных будет дождь с грозой, спрогнозировали в Укргидрометцентре УНИАН
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу и воскресенье, 21-22 июля, в Киеве днем температура воздуха достигнет +28 градусов.

На выходных в столице будет слабый дождь с грозой, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем температура составит +26… +28, ожидаются осадки, а ночью будет 17... 19 со знаком плюс.

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В Киеве на выходных будет дождь с грозой, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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Теги:  
Киев, погода, Укргидрометцентр
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