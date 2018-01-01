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Синоптики предупредили о непогоде в Киеве: гроза, шквалы

Сегодня, 10:10

В столице порывы ветра могут достигнуть 20 м/с, отметили в Укргидрометцентре.

Киев,ливень,непогода
В Киеве во вторник будет гроза и шквалы, спрогнозировали в Укргидрометцентре facebook.com/anton.avdeev.9
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве во вторник, 17 июля, будет гроза.

Во время непогоды в столице порывы ветра могут достигнуть 20 м/с, говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"… в ближайший час (по состоянию на 8:45 — Ред.) и до конца суток 17 июля гроза, во время грозы порывы ветра 15-20 м/с", — отмечается в сообщении.

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В Киеве во вторник будет гроза и шквалы, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Напомним, вечером 14 июня в Голосеевском районе Киева в результате грозы ветка откололась от дерева и упала на женщину, пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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Теги:  
Киев, погода, Укргидрометцентр, непогода, гроза
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