Синоптики предупредили о значительном похолодании в Украине

В воскресенье температура воздуха ночью на востоке опустится до 15° мороза.

Синоптики предупредили о похолодании hqoboi.com

В субботу, 13 января, погоду в Украине погоду будет определять холодная воздушная масса , продолжающая поступать с северо-востока, и гребень северного антициклона, в связи с чем ожидается дальнейший рост атмосферного давления.

При этом осадков по всей стране не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму на протяжении суток от 2° мороза до 3° тепла, сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве — без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений в день 13 января самая высокая температура была зафиксирована на отметке 7,6 градусов тепла в 2007 году, а самая низкая ночью на отметке 26,2 градусов мороза в 1950 года.

В воскресенье, 14 января, в Украине без осадков, лишь в Крыму и Приазовье выпадет небольшой снег. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-13° мороза, на востоке до 15° мороза, днем 1-6° мороза; на Закарпатье ночью 5-10° мороза, днем около 0°.

В Киеве — без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

Напомним, ранее Синоптик предупредила, когда в Киеве усилятся морозы.