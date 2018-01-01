Синоптики предупредили об ухудшении погоды: Украину ждет шторм и заморозки

24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки достигнут 0-5 градусов.
"23 апреля ночью и утром в западных, Черниговской и Сумской областях местами заморозки до 2 градусов", — сообщил глава Укргидрометцентра Николай Кульбида.
Кроме того, во вторник, 24 апреля на Левобережье на почве и местами в воздухе заморозки достигнут 0-5 градусов, пишет ТСН.
Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве во вторник, 24 апреля, пройдут дожди.
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