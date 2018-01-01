Синоптики предупредили, каким регионам грозит непогода

В понедельник в ряде регионов нашей страны сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, подчеркнули в Укргидрометцентре.

В понедельник днем в западных областях нашей страны будут грозы, спрогнозировали в Укргидрометцентре 1zoom.ru

Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в понедельник днем, 18 июня, в западных областях Украины будут грозы.

В частности, непогода ожидается на Виннитчине и Житомирщине, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"18 июня в южной части, восточных, Днепропетровской, Кировоградской и Волынской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

В понедельник днем в западных областях нашей страны будут грозы, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Украине с 14-го на 15 июня из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в четырех регионах были обесточены 295 населенных пунктов. Узнать больше о последствиях непогоды можно здесь.

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