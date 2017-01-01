Синоптики предупредили: в Украине ожидается сильная метель и гололедица

В Киеве прогнозируют сильный мокрый снег, усиление ветра и гололедицу.

В Украине прогнозируют метели и гололедицу фото: sai.gov.ua

По прогнозу Укргидрометцентра в четверг, 18 января, в Украине в результате влияния активного циклона прогнозируется существенное осложнение погодных условий

"На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров", — говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Вместе с тем в Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидается сильный дождь с переходом в снег.

"В Украине, кроме западных областей, усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с, на дорогах Украины гололедица", — прогнозируют синоптики.

В Киевской области: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.

В Киеве: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров.

Напомним, ранее синоптики предупредили о значительном похолодании в Украине.