Синоптики прогнозируют снег и сильные морозы

Сегодня в Украине ожидаются осадки в виде снега.

В Украине в течение ближайших дней, 24-27 февраля, ожидается сильное похолодание.

Сегодня, 24 февраля, на территории Украины ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха опустится до -19 градусов мороза.

В столице в воскресенье синоптики обещают снег и днем, и ночью. Температура воздуха составит -8…-10 градусов в дневное время суток, и -11…-13 – в ночное. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

В центре страны тоже обещают осадки в виде снега. Температура -6…-8 градусов ниже нуля днем и -7…-9 – ночью. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На территории западных областей Украины ожидаются небольшие морозы и снег и днем, и ночью. Температура воздуха будет составлять -7…-9 градусов днем и -11…-13 градусов ночью. Ветер ожидается северо-восточный с силой 7-9 м/с.

На севере страны будет идти снег. Здесь температура воздуха днем будет составлять -7…-9 градусов ниже нуля, а ночью столбик термометра опустится до -13…-15 градусов. Ветер северо-восточный, 7-9 м/с.

Жителей восточных областей Украины ожидает примерно та же картина, что и на севере. Днем ожидается снег и снег с дождем. В Сумской области ожидается солнечная погода. Температура воздуха составит -7…-9 градусов Цельсия днем, а ночью опустится до -14…-16. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

На юге страны будет теплее, обещают синоптики. Температура воздуха составит -1…+1 градуса тепла, а ночью опустится до -3…-5 градусов ниже нуля. На юге прогнозируют снег. Ветер северо-восточный с силой 5-10 м/с.