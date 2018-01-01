Синоптики рассказали, где в Украине прекратятся дожди с грозами

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается переменная облачность, без осадков.

Синоптики прогнозируют новые осадки фото: kievskaya.com.ua

В субботу, 28 июля, в Украине, за исключением восточных областей, ожидаются дожди с грозами

По данным Укргидрометцентра, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях ожидается переменная облачность, без осадков, воздух прогреется до +32 градусов, ночью - от +17 до +19 градусов.

Синоптики прогнозируют в остальных областях дожди с грозами, температура днем составит от +25 до +32 градусов, ночью столбик термометра покажет +16 градусов.

В Киеве прогнозируют дождь с грозой, температура днем составит от +26 до +28 градусов, ночью - от +18 до +20 градусов.

Прогноз погоды на 28 июля meteo.gov.ua

Напомним, ранее киевлян предупредили, что в субботу ожидаются грозы, возможен новый потоп.

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