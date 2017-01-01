Синоптики рассказали, какие области Украины продолжит засыпать снегом

В северных областях днем будет холодно, но сухо и ясно, а ночью местами пройдет снег.
Как рассказали в Укргидрометцентре, в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях синоптики прогнозируют сильные снегопады. Днем температура воздуха составит 0...-3 градусов мороза, ночью — -3...-5 градусов.
В северных областях днем будет холодно, но сухо и ясно, а ночью местами пройдет снег. Температура в течение суток будет колебаться от -4 до -13 градусов мороза.
Также на юге и востоке 22 января ожидается сложная погода – мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха от -10 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Также на побережье Черного и Азовского морей ожидаются сильные осадки в виде дождя.
Кроме того, на дорогах Украины ожидается гололедица и сильные порывы ветра.
В Киеве может немного поснежить, в дальнейшем будет сухо и морозно.
Скорость ветра усилится до 15-20 м/с, местами 25 м/сек. Также возникнут метели и снежные заносы.
Снег выпадет до 20-30 см.
Прогноз погоды на понедельник, 22 января, в городах Украины:
Ужгород — +1...+3
Львов — -2...-4
Ивано-Франковск — -1...-3
Тернополь — -2...-4
Черновцы — -1...-3
Хмельницкий — -1...-3
Луцк — -1...-3
Ровно — -1...-3
Житомир — -3...-5
Винница — -2...-4
Одесса — -1...-3
Николаев — -1...-3
Херсон — -1...-3
Симферополь — +1...+3
Кропивницкий — -3...-5
Черкассы — -4...-6
Чернигов — -4...-6
Сумы — -5...-7
Полтава — -4...-6
Днепр — -3...-5
Запорожье – -1...-3
Донецк — -2...-4
Луганск — -1...-3
Харьков — -5...-7
Киев — -4...-6
Напомним, ранее синоптики предупредили Украину атакуют два циклона.