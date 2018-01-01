Синоптики рекомендуют готовиться к африканской жаре: видео

Дожди и грозы уходят с территории страны.

Украину ждет жаркий август 1zoom.ru

Тропические дожди, которые стали на территории Украины причиной паводков и подтоплений жилых домов, в начале августа пойдут на спад.

Как сообщает ТСН со ссылкой на данные синоптиков, ливни и грозы 31 июля пройдут еще в западных областях, местами на севере Украины и в южных регионах. В эпицентре последней порции стихии окажется Винницкая область.

Отмечается, что эти дожди будут завершающими и в начале августа солнечная погода вернется постепенно во все области страны. Следует ожидать дневную температуру около 30 градусов выше ноля.

Синоптики утверждают, что такие тропические ливни последний раз накрывали Украину 20 лет назад.

Впрочем, народные синоптики не поддерживают точку зрения своих дипломированных коллег и утверждают, что сильной жары в августе ожидать не стоит, а после 18 числа температура резко пойдет на спад.

Как сообщалось, июль в этом году во всех странах побил 118 мировых температурных рекордов.

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