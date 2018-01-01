"Сисек бояться — в суд не ходить". Сеть злорадствует над допросом Порошенко

Президент свидетельствует по делу Виктора Януковича
Порошенко рассказал на допросе, почему не явился лично и общается с судьями через Skype конференцию, пишет Страна.
"Я готов раскрыть часть своего графика. Сегодня утром прошло совещание с руководством ВСУ по имплементации подписанного вчера закона о реинтеграции Донбасса. Мы должны в течение часов и дней перестроить управление обороной государства на Востоке..Детали я раскрывать не буду. Закончилось совещание в 13:40. С 14:00 я участвую в заседании суда. В 15:00 у меня первая международная встреча с руководством Дании. После этого предусмотрено одно публичное мероприятие и два международных", — рассказал президент.
Подписчики злорадствуют: "Порошенко не пришёл в суд, потому что Аваков пригрозил снять с судов охрану))", "Сисек бояться — в суд не ходить... Фу, как это мерзко", "Боішся груді? В суд нє ході!".
Задача каждого сознательного гражданина Украины — защита глаз #Порошенко от голых сисек феминисток. Ничто не способно так подорвать психику президента и государственный строй, как обвисшая грудь некрасивых женщин.#femen #суд #Украина #Янукович pic.twitter.com/o4JbedLhUJ— Никита Проценко (@101Procenko) 21 февраля 2018 г.
Напомним, в Оболонском суде у женщин проверяли грудь в поисках активисток Femen.