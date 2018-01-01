Ситуация на фронте. Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ, один боец ранен

На Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
По данным штаба, боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения – крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы.
Так, на Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге.
Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Возле Луганского захватчики применили артиллерию калибра 122-мм.
Из гранатометов оккупанты вели огонь возле Майорска, стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано возле Крымского.
На Донецком направлении возле Песок боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала года на Донбассе погиб 21 украинский военный, и еще 90 получили ранения.