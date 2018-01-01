Ситуация на фронте. Боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ, один боец ранен

На Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. Facebook.com

За прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения АТО на Донбассе зафиксировано 12 обстрелов позиций ВСУ, один боец получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным штаба, боевики использовали запрещенные Минскими соглашениями образцы вооружения – крупнокалиберные артиллерийские системы, танки и тяжелые минометы.

Так, на Луганском направлении враг больше всего обстреливал опорные пункты сил АТО на Светлодарской дуге.

Под огонь противника из минометов различных калибров и вооружения БМП попали украинские позиции в районе населенных пунктов Луганское, Лозовое и Троицкое. Возле Луганского захватчики применили артиллерию калибра 122-мм.

Из гранатометов оккупанты вели огонь возле Майорска, стрельбу из минометов, гранатометов и стрелкового оружия зафиксировано возле Крымского.

На Донецком направлении возле Песок боевики вели огонь из вооружения танка и минометов различных калибров.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что с начала года на Донбассе погиб 21 украинский военный, и еще 90 получили ранения.