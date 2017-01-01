Ситуация на фронте: боевики поливали огнем позиции ВСУ под Каменкой

Враг на протяжении 45 минут обстреливал наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов под Каменкой.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/ato.news

Прошедшие сутки, 29 января, в районе проведения АТО вдоль линии разграничения сторон прошли без нарушений режима прекращения огня. Единственный обстрел со стороны российско-оккупационных группировок зафиксировали еще глубоко ночью.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении, около трех часов ночи враг на протяжении сорока пяти минут вел огонь по нашим защитникам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка. В результате действий противника ни один украинский защитник не пострадал.

На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не наблюдалось. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины.

Ранее в штабе отмечали, что боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.