Ситуация на фронте: боевики поливали огнем позиции ВСУ под Каменкой

Враг на протяжении 45 минут обстреливал наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов под Каменкой.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Донецком направлении, около трех часов ночи враг на протяжении сорока пяти минут вел огонь по нашим защитникам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Каменка. В результате действий противника ни один украинский защитник не пострадал.
На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не наблюдалось. Ситуация находится под контролем Вооруженных Сил Украины.
Ранее в штабе отмечали, что боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.