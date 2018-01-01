Ситуация на фронте снова обострилась, воин ВСУ получил ранение

Боевики из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, вел огонь по нашим позициям возле Светлодарска.

Силды АТО на Донбассе, иллюстрация

За прошедшие сутки, 9 февраля, в районе проведения АТО боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня – ранен один военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так на Луганском направлении враг, в вечернее время, из гранатометов различных видов и стрелкового оружия, вел огонь по нашим позициям возле Светлодарска.

Вооружение БМП, пулеметы и стрелковое оружие противник применил по защитникам Новоалександровки и Богуславского, минометы калибра 82-мм – по защитникам Новгородского.

Также, днем, боевики из пехотного вооружения нарушали перемирие на подступах к Луганскому и Зайцево.

На Донецком направлении противник, в светлое время суток, обстреливал позиции украинских защитников из минометов различных калибров возле Песок, из стрелкового оружия — возле Славного.

Ранее в штабе отмечали, что боевики планируют прибегнуть к серьезным провокациям и даже террористическим актам против мирного местного населения по обе стороны линии соприкосновения.