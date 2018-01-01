"Сияющее фото": волонтеры показали, с какими чувствами украинские бойцы ждут наступления боевиков

На Светлодарской дуге горячо уже не первый год, отметили активисты.
"Так выглядят наши ребята, когда им говорят, что боевики готовятся к наступлению", – подписали снимок активисты из фонда "Вернись живым".
И добавили: "На Светлодарской дуге горячо уже не первый год, однако защитники Украины не теряют хорошего настроения и чувства юмора – говорят, без последнего на войне вообще никуда".
Ранее волонтер показал цель украинских воинов на Светлодарской дуге. Объект "ждет своего звездного часа", подчеркнул активист.
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