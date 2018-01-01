Скандал на Буковине. Местные жители перекрыли трассу из-за ужасных дорог: видео

Люди пытались привлечь внимание к состоянию дорог, которые ведут к ряду населенных пунктов.

Люди перекрыли трассу из-за ужасных дорог на Буковине Корреспондент

Черновицкой области жители села Крещатик перекрыли трассу государственного значения Черновцы – Тернополь.

Люди пытались привлечь внимание к состоянию дороги, которая ведет к их селу и еще нескольким населенным пунктам рядом. Селяне говорят — в последнее время из-за ужасного состояния дорожного покрытия маршрутки отказываются ехать сюда, а те, кто имеют собственный транспорт, чуть ли не каждый день чинят поломанные машины. Из-за ям здесь легко повредить колесо или поддон автомобиля, сообщает ТСН.

На трассу вышли полторы сотни местных жителей, впрочем, местные представители властных структур, которые выехали на место, уговорили людей не перекрывать дорогу, пообещали уже со следующего вторника ремонт покрытия. Впрочем, признаются, на капитальный ремонт денег нет, поэтому в этом году разве что разровняют гравием, который, правда, придется подсыпать после каждого дождя.

Селяне согласились и на такую временную меру, но предупредили — если через несколько дней за дорогу не возьмутся, перейдут к более решительным акциям.

Напомним, ранее в "Укравтодоре" заявили о том, что планируют отказаться от осуществления ямочного ремонта дорожного покрытия.

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