Скандал на Буковине. Персонал детсада устроил застолье во время тихого часа: видео

Поздравить мужчину с юбилеем собрался весь персонал детсада.

На Буковине разгорелся скандал

На Буковине в городе Сторожинец разгорелся скандал из-за того, что во время тихого часа персонал детского сада устроил себе застолье.

"Выдала" всех дочь именинника, снимавшая празднование отцовского юбилея и транслировавшая его в сеть, сообщает ТСН.

Поздравить оператора котельной с юбилеем собрался весь персонал, потому что он — единственный мужчина в женском коллективе. После официальной части воспитательницы, руководство и именинник подошли к праздничному столу, накрытому в актовом зале. Там были водка и вино.

По данным журналистов, стрим увидела депутат городского совета Светлана Грендей. Она подчеркнула, что не сразу поверила своим глазам.

"Сначала я слушала текст поздравления, потом поняла, кому оно, а потом увидела красивый стол. Это было просто то, что не допускается в данных учреждениях", — заявила Грендей.

Женщина распространила трансляцию, чтобы ее увидело как можно больше людей, и спросила в комментариях, в каком развлекательном заведении это происходит. Однако ее удалили с друзей, затем было удалено и видео.

Уточняется, что Грендей сохранила видео застолья как доказательство для комиссии из управления образования. Там говорят, что случай вопиющий, но единичный.

"Директор заведения наказана. Это недопустимо, такого совсем нельзя допускать. Застолье — это должно происходить за пределами учебного заведения", — заявил начальник отдела образования Сторожинецкого городского совета Андрей Гакман.

В то же время в садике оправдываются, что 60 лет — это круглая дата, и не поздравить сотрудника они не могли, но больше проводить подобных мероприятий не будут.

Напомним, ранее в Запорожье разгорелся скандал вокруг детского сада № 221 "Пилот" в связи с фото обнаженных дошкольников.