Скандал на Тернопольщине. Сотрудники военкомата пытались "похитить" призывника прямо на улице: видео

Уже в больнице представители военкомата вручили парню повестку.

В Украине призывников отлавливают прямо на улицах newsukraine.com.ua

В Зборове Тернопольской области представители военного комиссариата пытались "похитить" призывника прямо с остановки общественного транспорта.

По данному инциденту тернопольский военный комиссариат начал соответствующее расследование. При этом в Facebook уже опубликовано видео, на котором видно, как молодого человека силой заталкивают в авто.

В комментарии изданию "20 хвилин" родственники призывника сообщили, что 13 мая он после футбола ждал транспорт на остановке, чтобы ехать домой в село Кальное. На остановку подъехал автомобиль, из которого вышли трое неизвестных мужчин в гражданском, а не представились и начали заламывать ему руки. Также сообщили, что ранее у парня были травмированы руки и во время инцидента у него разошлись швы, от чего он начал кричать. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую и полицию. Уже после приезда правоохранителей "похитители" заявили, что они сотрудники военкомата.

Уже в больнице парню вручили повестку.

По словам брата призывника, в военном комиссариате якобы угрожали посадить призывника. Позже парня заставили написать объяснение, почему он после выхода указа президента о том срочную службу добровольно сам не появился в течение десяти дней.

Тем временем в комиссариате заявили, что займутся расследованием происшествия.

"В социальных сетях распространено видео, где якобы фигурируют представители военного комиссариата одного из районов Тернопольщины.

С целью определения объективности данного факта, руководство Тернопольского областного военного комиссариата назначило служебное расследование. Если будет подтвержден факт причастности представителей райвоенкомата к совершению правонарушения, то эти лица понесут ответственность согласно украинскому законодательству и уставов Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине военкомат выложил в интернет списки "уклонистов".

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