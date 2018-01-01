Скандал на Тернопольщине: водитель маршрутки отказался везти бойцов АТО

Бойцы купили три льготных билета, однако водитель в грубой форме отказался везти военнослужащих.

Водитель автобуса отказался везти участников АТО gs.sloboda.net

Тернопольской области водитель маршрутного автобуса отказался везти участников боевых действий.

Водитель автобуса, который совершал рейс из поселка городского типа Козова в Тернополь, не пустил в свою маршрутку троих участников боевых действий.

По словам активистов "Самообороны Козивщины", бойцы купили три льготных билета, однако водитель в грубой форме отказался везти военнослужащих.

Отмечается, что после инцидента военные уехали на следующем автобусе, но на службу и на работу в тот день опоздали. Активисты написали жалобу на имя председателя райдминистрации.

Напомним, ранее на Тернопольщине в маршрутке разгорелся скандал из-за российской попсы.

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