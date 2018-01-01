Скандал на Закарпатье: патрульные жестоко избили двух парней, видео

Один юноша с рваными ранами находится на стационарном лечении.

Полицейские попали в скандал на Закарпатье УНИАН

В селе Нижние Ворота Закарпатской области местные жители заблокировали пост полиции, а также перекрыли трассу Киев-Чоп из-за избиения патрульными двух парней.

Избиение произошло 20 июля ранним утром. После избиения один из пострадавших Юрий Железняк потерял сознание и оказался в канаве. Второй пострадавший — его товарищ Василий, которого, по его же словам, полицейские на служебном автомобиле отвезли на Свалявщину, где так же избили.

Один юноша с рваными ранами находится на стационарном лечении. Другой — снял побои и вместе с другими жителями устроил пикет с требованием расследовать инцидент, сообщает pmg.ua.

Полиция уже инициировала служебное расследование. Старший наряда, который нес службу на посту в Нижних Воротах, будет отстранен от службы.

Кроме того, из-за превышение служебных обязанностей работником полиции прокуратура открыла уголовное производство.

В случае доказательства вины полицейских могут не только уволить со службы, они могут оказаться в тюрьме на срок от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине маршрутчики "отметелили" сделавшего замечание копа.

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