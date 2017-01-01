Скандал на Запорожье. Агрессивный третьеклассник бросался на учительницу и детей: видео

Классный руководитель некоторое время не вмешивалась в громкий разговор, а потом попыталась успокоить мальчика.

Родители учеников пожаловались на срыв уроков otvetprost.com

В селе Осипенко Запорожской области разгорелся скандал из-за третьеклассника, который ведет себя агрессивно и бросается на учителя и детей.

Родители учеников третьего класса пожаловались, что мальчик срывает уроки и нападает на детей.

Журналисты получили видео урока по охране труда. На нем видно, что мальчик громко протестует против начала урока. Дети начинают с ним словесную перепалку, передает ТСН.

Классный руководитель некоторое время не вмешивалась в громкий разговор, а потом попыталась успокоить мальчика, пригрозив вызвать его бабушку.

Как известно, мальчик потерял маму и находится под опекой у бабушки. В ноябре его перевели в этот класс из параллельного.

"Наш класс жил мирно и дружно без тебя. И нечего тут свои правила выдвигать", — говорит на видео учительница.

Остальные дети ее поддержали. Мальчик тоже не смолчал, и кто-то из класса предложил ему сомкнуть рот, после чего мальчик встал и швырнул учебником в одноклассника.

Напомним, в Деснянском районе Киева в школе №247 ученик 2-Б класса — 8-летний Артур — на протяжении последних полутора лет держал в страхе детей и учителей.