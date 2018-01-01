Скандал с рекламой ЧМ-2018 на конфетах "АВК": в компании обвинили в дизайне с матрешками Германию

Менеджмент компании обещает потратить всю прибыль на благотворительность.

В Германии в магазинах стояли украинские конфеты с рекламой ЧМ-2018 Фото: скриншот видео DW

Компания "АВК" приостановила поставки своей продукции на территорию Германии после резонанса, который вызвала реклама Чемпионата мира по футболу на конфетах с матрешками.

"По условиям контракта, немецкая фирма оставляет за собой право в одностороннем порядке принимать решение по оформлению упаковок... Мы разделяем мнение общественности и возмущение в социальных сетях, возникшие вследствие сложившейся ситуации", - сказано в сообщении на сайте компании.

Поясняется, что на территории Германии украинский производитель сотрудничает с немецкой фирмой DOVGAN GmbH, которая "реализует продукцию под брендом "Matroschka" преимущественно на территории Германии и других стран Евросоюза".

В "АВК" заявили, что контракты с Германией разрывают, а вырученные от продажи конфет с матрешками средства потратят на благотворительность и социальные программы.

Напомним, скандал спровоцировала продажа конфет украинской кондитерской компании "АВК" на территории Германии, на этикетке которых были размещены матрешки с рекламой ЧМ-2108.

Как ранее сообщалось, в Шевченковском районе Киева установили лайтбокс, рекламирующий мировое футбольное первенство в России и его трансляции на украинском ТВ, что вызвало небывалый общественный резонанс.

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