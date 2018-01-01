Скандал с украинскими самолетами для Асада: появилась реакция Кабмина

В Министерстве инфраструктуры инициировали проверку.
"Если по итогам проверки Госавиаслужбы информация подтвердится, Министерство инфраструктуры будет рекомендовать Правительству и СНБО внести указанные компании и их владельцев в санкционный список. Их сертификаты будут аннулированы", — говорится в заявлении министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
Напомним, агентство Reuters опубликовало расследование, в котором указывается, что авиакомпания Cham Wings в обход американских санкций доставляла российских наемников в Сирию. Всего за 14 месяцев был осуществлен 51 полет из российского Ростова в сирийские Дамаск и Латакию самолетами Airbus A320, которые вмещают 180 человек. Помочь обойти санкции могли украинские авиакомпании "Хорс" и "Дарт".