Скандал с выступлением "Хамерманов" на Porto Franko: полиция вызвала на допрос организаторов

Правоохранители заявили об открытии производства по статье "хулиганство".
О допросе в полиции рассказал соорганизатор фестиваля и его президент Роман Григорьев, сообщает местное издание Галка.
Отмечается, что правоохранители открыли уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с многочисленными жалобами, которые поступили после выступления одиозной группы. Люди жаловались на то, что артисты вышли на сцену полностью раздетыми, а в их текстах на русском языке было большое количество нецензурной лексики.
Как ранее сообщалось, резонанс возник после того, как ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив дал распоряжение провести обряд освящения дворца магнатов Потоцких − из-за выступления экстравагантного музыкального коллектива "Хамерман знищує віруси".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram