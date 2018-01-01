Скандал с выступлением "Хамерманов" на Porto Franko: полиция вызвала на допрос организаторов

Правоохранители заявили об открытии производства по статье "хулиганство".

Костюмы "Хамерманов" шокировали публику Ивано-Франковска Фото: Галка

В городской отдел полиции Ивано-Франковска вызвали одного из организаторов фестиваля Porto Franko в связи с эпатажным выступлением в рамках мероприятия музыкальной группы "Хамерман уничтожает вирусы" , солисты которой появились на сцене практически обнаженными.

О допросе в полиции рассказал соорганизатор фестиваля и его президент Роман Григорьев, сообщает местное издание Галка.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное дело по статье "хулиганство" в связи с многочисленными жалобами, которые поступили после выступления одиозной группы. Люди жаловались на то, что артисты вышли на сцену полностью раздетыми, а в их текстах на русском языке было большое количество нецензурной лексики.

Как ранее сообщалось, резонанс возник после того, как ивано-франковский градоначальник Руслан Марцинкив дал распоряжение провести обряд освящения дворца магнатов Потоцких − из-за выступления экстравагантного музыкального коллектива "Хамерман знищує віруси".

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