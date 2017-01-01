Скандал в Чернигове. Полицейский начальник "отличился" хамством и угрозами: видео

Начальник патрульной полиции Чернигова угрожал Андрею Щербине оторвать палец.

Александр Леонов "отличился" угрозами gorod.cn.ua

Начальник патрульной полиции Чернигова Александр Леонов нахамил гражданину и угрожал оторвать ему палец.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил соучредитель ВО "Авто Евро Сила" Андрей Щербина, прикрепив соответствующее видео.

"Данное тело настолько потеряло берега под ногами, что находясь на должности начальника патрульной полиции Чернигова открыто позволяло себе хамить, обращаться презрительно на "ты" с гражданами, материться", — написал он.

Кроме того, начальник патрульной полиции угрожал Щербине оторвать палец, что также слышно на опубликованном видео.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полицейский заряженным пистолетом разбил капот и ветровое стекло автомобиля, который, как ему показалось, пытался совершить на него покушение.