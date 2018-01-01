Скандал в Харькове. Известная блогерша устроила пьяное ДТП: фото и видео

Анна Кривуц более известна под псевдонимом Danger Ann.

В Харькове произошло ДТП с участием известного блогера Анны Кривуц, у которой обнаружили признаки алкогольного опьянения.

В среду вечером, 20 июня, Кривцун, находясь за рулем Lexus, не убедилась в безопасности движения и врезалась в Chevrolet. В результате аварии никто не пострадал, рассказали в полиции.

Кривуц более известна под псевдонимом Danger Ann. Девушка стала известна благодаря своим видео, в которых скандалит с патрульными полицейскими. Недавно Государственная фискальная служба выписала ей 1,75 млн гривен штрафа, передает 057.ua.

Ее признали виновной в статьи 485 ТК Украины ("Противоправные действия, направленные на уклонение от уплаты таможенных платежей"). На правонарушительницу фискальная служба Украины наложила штраф в размере 300% от невыплаченной суммы.

Сообщается, что у Кривуц не оказалось с собой водительского удостоверения, а патрульные обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения.

"В результате освидетельствования на состояние опьянения в медицинском учреждении, у водителя "Lexus" было зафиксировано 1,12 промилле, что значительно превышает допустимую норму, более чем в 5 раз", — рассказали "копы".

Сама Кривуц в Сети рассказала, где пила накануне аварии. После освидетельствования девушка на видео в своем Instagram призналась, что ДТП совершила именно она.

"В "четверке" мне сказали, что нужно взять направление у лечащего врача. А ничего, что у меня есть только три часа после "продувки"? В общем, с независимой экспертизой не получится. Будем "качать" в суде", – сказала Анна.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове кроссовер Lexus RX 350, которым управляла Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и вылетел на тротуар, где совершил наезд на прохожих, жертвами аварии стали шесть человек.

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