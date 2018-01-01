Скандал в Харькове. Няня избила ребенка с ДЦП: видео

Женщина шесть раз ударила ребенка.

В Харькове няня избила ребенка mchildren.ru

В Харькове камера видеонаблюдения зафиксировала, как няня избила ребенка, страдающего детским церебральным параличом.

Запись зафиксировала, как женщина шесть раз ударила ребенка с ограниченными возможностями ладонью по лицу и голове, а также довольно грубо держала его за шею. Затем женщина вытерла щеки девочки платком и отпихнула ее от себя, из-за чего та упала.

По данным NewsRoom Kharkiv, в полиции подтвердили информацию о происшествии и заявили, что сейчас няня находится в райотделе, где ее опрашивают.

"Есть видео с камер наблюдения, предоставленное потерпевшей стороной. Пока все в процессе изучения обстоятельств, решение будем принимать после уточнения деталей происшествия", — заявили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области репетитор избивала учеников.