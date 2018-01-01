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Скандал в Институте рака: врач, отказавшийся лечить ветерана АТО, уволен

Сегодня, 10:02

Медик допустила неэтичное поведение, признали в медучреждении.

Врач, реформа, медик
Из Института рака уволили врача Анну Губареву, отказавшуюся лечить ветерана АТО 24tv.ua
Из Национального института рака (находится в Киеве) уволили врача Анну Губареву, которая отказалась лечить ветерана антитеррористической операции Виталия Драгана.

Доктор вела себя неэтичного, говорится в письме директора медучреждения к и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, чиновница опубликовала его в Twitter.

"Во время осмотра Драгана В.И. врачом гематологического отделения Губаревой А.А. было допущено неэтичное поведение. По этому поводу было проведено служебное расследование. Врач Губарева А.А. уволена с занимаемой должности", — отмечается в документе.

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Из Института рака уволили врача Анну Губареву, отказавшуюся лечить ветерана АТО Скриншот с twitter.com/usuprun

Ранее СМИ узнали, что в Национальном институте рака произошел скандал — Анна Губарева отказалась лечить имеющего онкологическое заболевание ветерана АТО из Кропивницкого Виталия Драгана из-за того, что он "убивал на востоке братский народ".

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Теги:  
Киев, Национальный институт рака, Институт рака, ветеран АТО, врач, Анна Губарева, Виталий Драган, Ульяна Супрун
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