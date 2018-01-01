Скандал в Кривом Роге. Командир части НГУ поплатился должностью за советский флаг

Сразу после скандального парада командира части Вячеслава Мельника отстранили.

Флаг СССР на параде в Кривом Роге 0564.ua

Скандал в Кривом Роге из-за парада под советскими флагами бойцов Нацгвардии получил продолжение.

Сразу после скандального парада командира части Вячеслава Мельника отстранили. Было назначено служебное расследование. Спустя почти два месяца после инцидента расследование завершено, командование части пришлось поменять, пишет Радио "Свобода".

В воинскую часть 3011 уже назначен новый командир, а его предшественник переведен в Северное территориальное управление Нацгвардии.

Напомним, военнослужащие Национальной гвардии 22 февраля приняли участие в параде в Кривом Роге. Во время марша они использовали запрещенную в Украине советскую символику.